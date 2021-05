Un miliardario ben presto sarà ospitato sulla Stazione Spaziale Internazionale

Yusaku Maezawa sarà il protagonista di un viaggio spaziale nel 2023 intorno alla Luna che effettuerà grazie a SpaceX (e porterà con sé altre otto persone gratuitamente). Recentemente il miliardario ha annunciato che oltre ad effettuare il giro panoramico intorno al nostro satellite farà anche un "pit-stop" sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Maezawa salirà a bordo della razzo russo Soyuz MS-20 dal Kazakistan e trascorrerà 12 giorni nello spazio accompagnato da un cosmonauta. In una dichiarazione pubblicata da ABC News, Maezawa ha affermato: "Sono così curioso, 'com'è la vita nello spazio?', ho intenzione di scoprirlo da solo e condividerlo con il mondo".

Il miliardario è un imprenditore e collezionista d'arte giapponese. Nell'ambito della missione "dearMoon", a bordo del razzo Starship di SpaceX, Maezawa ha intenzione di farsi accompagnare da otto persone dalla mentalità creativa che riusciranno a descrivere ai posteri l'esperienza di trovarsi nello spazio, con la speranza di ispirare ancora di più le nuove generazioni. Il giro della Luna richiederà sei giorni.

"Voglio che venga ricordato quanto sono piccolo, quanto sono insignificante", ha dichiarato Maezawa in un trailer della missione. "Nello spazio, penso di rendermi conto di nuovo di quanto sono piccolo, di quanto ancora dovrò sperimentare". Non saranno gli unici civili ad andare nello spazio: SpaceX ha già annunciato la missione chiamata "Inspiration4", in cui quattro privati cittadini saranno lanciati nello spazio.