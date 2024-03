Miliardi di anni fa la Via Lattea era una una vorace cannibale spaziale

Oggi osserviamo la Via Lattea illudendoci che sia sempre stata molto tranquilla, ma in verità sono molteplici gli indizi che permettono agli scienziati di credere che miliardi di anni fa era molto diversa dalla galassia che conosciamo, assumendo un comportamento cannibale, assente al giorno d'oggi.

Tramite infatti l'utilizzo della sonda Gaia dell'ESA, progettata per effettuare la mappa più precisa mai creata della Via Lattea, recentemente gli astronomi hanno scoperto due delle fusioni più grandi mai avvenute nella storia della nostra galassia, talmente massicce da permettergli di aumentare notevolmente le proprie dimensioni, fino a raggiungere quelle attuali.

Queste fusioni avvennero miliardi di anni fa, in un periodo in cui l'universo era molto più giovane e il quadrante spaziale molto più abitato da galassie di ridotte dimensioni. Non furono però le fusioni più antiche in assoluto. Altre sonde hanno infatti osservato fusioni fra galassie ancora più antiche.

In questo caos, per sopravvivere le galassie d medie dimensioni dovevano assorbire più materia possibile, fondendosi con galassie più piccole di loro o il materiale sparso nell'universo, in modo tale da sopravvivere in un eventuale fusione con galassie gigantesche.

È proprio in questo contesto storico che la Via Lattea riuscì ad assorbire altre galassie, che oggi sono presenti all'interno del suo disco intergalattico. Le più famose sono le Nubi di Magellano, ma gli scienziati ancora non sanno se quelle che la sonda Gaia è riuscita a identificare erano delle galassie vere e proprie o solo dei grandi cumuli di materia e gas, dispersi nello spazio.

Quello che si sa è che Gaia è riuscita ad intercettare della vecchie strutture primordiali scontratisi con la Via Lattea, seguendo le orbite di migliaia di stelle molto antiche, risalendo a circa 13-12 miliardi di anni fa.

"La cosa incredibile è che siamo in grado di rilevare queste antiche strutture tramite queste stelle", ha dichiarato Khyati Malhan del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA), che ha guidato la ricerca per conto dell'ESA. “La Via Lattea è cambiata in modo profondo da quando sono nate queste stelle che nessuno si sarebbe aspettato di riconoscerle come gruppo".

I due complessi sono stati definiti Shakti e Shiva e la principale differenza che è possibile osservare tra loro e il cuore della Via Lattea è che le loro vecchie stelle sono sparse lontano dal nucleo galattico principale. Shakti inoltre orbita più lontano di Shiva, seguendo un'orbita più circolare.



Cosa vedremmo tuttavia nel cielo, se tornassimo indietro di 12 miliardi di anni? Come affermano gli autori di questo studio, non vedremmo una galassia tipica con bracci a spirale, ma vedremmo flussi disordinati di stelle, provenienti da tutte le direzioni, intente a confluire nella proto-Via Lattea per via delle collisioni multiple.

