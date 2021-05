Miliardi di cicale stanno iniziando ad emergere dalla terra negli Stati Uniti

Molte cicale, dopo aver passato gli ultimi 17 anni sottoterra, stanno iniziando pian piano ad uscire dal loro giaciglio. Le cicale periodiche del genere nordamericano Magicicada vivono sottoterra per 13 o 17 anni e hanno uno dei cicli di vita più strani in natura.

L'evento di emersione di quest'anno è chiamato "Brood X" e gran parte degli Stati Uniti orientali sarà coperto dal suono di miliardi, se non trilioni, di cicale. Per farvi capire, quando queste cicale si immersero nel terreno per la prima volta, Mark Zuckerberg aveva appena lanciato la primissima versione del suo social network, mentre Mozilla lanciava per la prima volta il browser Firefox.

Come fanno le cicale a sapere quando emergere dopo 17 anni? Questo è ancora un vero mistero per gli scienziati. Le creature stanno iniziando ad uscire, ma a causa delle temperature ancora troppo basse ci vorrà un po' per l'emersione ancora più grande. Secondo il National Weather Service, le temperature negli Stati Uniti orientali sono attualmente di circa 10 gradi inferiori alla norma.

Questo potrebbe ritardare gli sciami; il terreno, infatti, deve essere intorno ai 18 °C per far uscire le creature. La prossima settimana, invece, le temperature dovrebbero salire e con esse le orde di cicale. Brood X dovrebbe apparire in Maryland, Indiana, Delaware, Ohio, Pennsylvania, Tennesse e Washington DC, secondo il servizio forestale degli Stati Uniti.

Il picco si vedrà tra il 18 e il 20 maggio. Uno spettacolo davvero incredibile, ma che sicuramente darà molto fastidio a chi abita nelle vicinanze... poiché il loro ronzio può superare i 90 decibel, lo stesso rumore di una motocicletta o di un tosaerba.