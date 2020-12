Miliardi di cicale, rimaste sottoterra per 17 anni, emergeranno nel 2021 negli Stati Uniti

Una volta ogni 17 anni, una nidiata di cicale (Magicicada cassinii) davvero massiccia emerge dal suolo negli Stati Uniti orientali. Questo fenomeno si chiama Brood X e il suo ritorno è previsto per maggio 2021. Questa "piaga" si diffonderà per alcune settimane e riempirà l'aria di un assordante ronzio che può raggiungere i 100 decibel.

Questi lunghi cicli, ovvero uno ogni 17 anni, fanno parte della strategia evolutiva della creatura che risale a 1.8 milioni di anni fa, all'epoca del Pleistocene. Durante questo periodo, le estati potevano essere imprevedibilmente fredde negli Stati Uniti orientali e stare sotto terra - ovviamente - dava a loro tutte le migliori possibilità di sopravvivenza.

Perché impiegano 17 anni per emergere? Non si è ancora capito, ma ci sono alcune teorie. Un'idea suggerisce che questo insolito ciclo di vita impedisca a generazioni di cicale di scontrarsi con i cicli di vita delle vespe che le predano (che possono essere davvero spietate). Mentre un'altra teoria afferma che questo ciclo riduce la probabilità che le cicale si accoppino e si ibridino con le cicale di diverse specie o generazioni.

Quando escono sono a miliardi perché questo enorme numero ha così una maggiore possibilità di sopravvivere, poiché i nemici naturali delle cicale sono tantissimi. Ricordiamo che non stiamo parlando delle locuste che hanno attaccato l'Africa una paio di mesi fa. Le cicale, infatti, non decimano i raccolti e non diffondono alcuna malattia.

Dopo l'accoppiamento e la deposizione delle uova tra i rami degli alberi (le uniche forme di vita in pericolo), questa covata morirà e le loro uova si insinueranno nella terra per 17 anni. La prossima volta, infatti, usciranno per riprodursi nel maggio 2038.