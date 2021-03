Miliardi di insetti stanno per emergere negli Stati Uniti tutti insieme

A partire da aprile o maggio, miliardi di cicale emergeranno dal sottosuolo in una dozzina di stati degli Stati Uniti. Questo evento, che si verifica ogni 17 o 13 anni, è noto come Brood X. Per circa quattro settimane, le aree boschive e suburbane saranno piene (e rumorose) a causa di questi insetti.

Le cicale passano la maggior parte della loro vita sotto terra, nutrendosi delle radici delle piante mentre attraversano cinque fasi. Quando escono lo fanno per accoppiarsi e dare vita a nuova prole: dopo l'accoppiamento, ogni femmina deporrà centinaia di uova nei rami degli alberi. Allora le cicale adulte moriranno. Una volta che le uova si schiudono, i piccoli cadranno dagli alberi e si rintaneranno sottoterra, ricominciando il ciclo.

Oggi ci sono 12 nidiate di cicale periodiche di 17 anni nelle foreste nord-orientali degli Stati Uniti. Nel sud-est e nella valle del Mississippi, invece, ci sono tre nidiate di cicale di 13 anni. Poiché le cicale periodiche sono sensibili al clima, i modelli delle loro covate e delle specie riflettono i cambiamenti climatici.

Con il riscaldamento dell'ambiente, però, non è chiaro se le cicale possano continuare ad evolversi con la stessa rapidità con cui gli esseri umani alterano il loro ambiente. Questi insetti, infatti, preferiscono i margini della foresta e non possono sopravvivere alla deforestazione o riprodursi in aree senza alberi. Alcune covate si sono già estinte.

Insomma, attendiamo con ansia l'evento, che riuscirà a stupire tutti.