Milionario si tira indietro, un 18enne andrà nello Spazio con Jeff Bezos

Blue Origin porterà nello Spazio un diciottenne. Avete capito bene: l'azienda spaziale di Jeff Bezos il 20 luglio 2021 farà salire a bordo del suo razzo New Shepard un ragazzo appena maggiorenne, che tra l'altro rappresenterà la persona più giovane di sempre ad andare nello Spazio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech ed Engadget, nonché come annunciato dalla stessa Blue Origin tramite il suo portale ufficiale, Oliver Daemen, questo il nome del 18enne, sarà il primo cliente pagante a prendere parte a questo viaggio sul New Shepard. A fianco del ragazzo, ci saranno ovviamente Jeff Bezos e Mark Bezos, ma anche Wally Funk, nota aviatrice americana 82enne. Insomma, si tratterà di una missione importante per svariati motivi.

Infatti, se Oliver Daemen rappresenterà la persona più giovane a effettuare quest'operazione, Wally Funk sarà la persona più anziana a volare nello Spazio. Jeff Bezos e soci sembrano dunque voler fare le cose in grande. D'altronde, da un certo punto di vista sembra esserci la volontà di "superare" Richard Branson di Virgin Galactic e il suo storico viaggio.

In ogni caso, non è nota l'identità del milionario che ha deciso di "tirarsi indietro" (a quanto pare potrebbe effettuare il suo volo più avanti). Ricordiamo che questa persona ignota ha speso circa 28 milioni di dollari per salire a bordo del New Shepard.

Quel che è certo è che l'era del turismo spaziale è ormai avviata e non sono in pochi a volervi partecipare (vedere Elon Musk).