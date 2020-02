Mezzo milione di cozze sono state 'cotte dal mare', colpa dell'aumento delle temperature

Gli scienziati ci hanno avvisato: siamo ancora in tempo per fermare il cambiamento climatico, prima che sia troppo tardi. A testimonianza di quanto affermato, su una spiaggia della Nuova Zelanda, a causa dell'aumento delle temperature negli oceani, centinaia di migliaia di cozze si sono spiaggiate sulla costa, decedute.

"Sono della zona e sono sempre sulla 'costa' a raccogliere cibo per la famiglia", ha dichiarato a Business Insider Brandon Ferguson, un residente locale che ha pubblicato su Facebook un video del disastro. "Quel giorno ero fuori con amici e parenti mentre stavano pescando. Abbiamo aspettato che la marea si volgesse in modo da poter raccogliere le cozze."

Tuttavia, al ritirarsi del mare l'uomo è stato testimone di uno spettacolo orribile: centinaia di migliaia di questi molluschi morti. "Puzzavano di pesce morto in decomposizione", dichiara Ferguson. "Alcune delle cozze erano vuote, alcune erano morte." La colpa di tutto ciò? L'aumento delle temperature dell'oceano. Nella zona, infatti, questo fenomeno è già accaduto.

Un rapporto del 2019 del governo della Nuova Zelanda sostiene la teoria: i cambiamenti climatici hanno riscaldato le temperature del mare, devastando le piante marine, gli animali e gli habitat nativi del paese. Secondo il rapporto, tra il 1981 e il 2018, le temperature complessive della superficie del mare attraverso le quattro regioni oceaniche della Nuova Zelanda sono aumentate tra 0.1 e 0.2 gradi Celsius per decennio.

"Gli oceani della Nuova Zelanda si comportano come una spugna gigante contro gli effetti dei cambiamenti climatici", ha scritto nel rapporto il segretario per l'ambiente della Nuova Zelanda Vicky Robertson. Il segretario ha spiegato che più calda è l'acqua, meno è in grado di assorbire i gas serra (come l'anidride carbonica). Andrew Jeffs, uno scienziato marino dell'Università di Auckland, ha inoltre dichiarato al New Zealand Herald che le cozze sono morte probabilmente a causa dello "stress termico" causato dal caldo e dalle basse maree di mezzogiorno.

Secondo Jeffs, questi molluschi potrebbero scomparire del tutto dalla Nuova Zelanda se le temperature dovessero continuare ad aumentare. "In momenti come questo dovremmo svegliarci e iniziare a rispettare questi luoghi e prestare attenzione a ciò che sta accadendo prima di perdere il nostro tesoro per sempre", afferma infine l'uomo.