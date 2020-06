Mezzo milione di download in 24 ore per Immuni: gli italiani sposano il contact tracing

Nelle prime 24 ore dal lancio del'app immuni, i download sono schizzati alle stelle ed il client per il contact tracing anti Coronavirus si è immediatamente piazzato in prima posizione sullo store di iOS ed Android.

Il riscontro è stato importante quindi, probabilmente superiore anche alle aspettative del Governo Italiano. In serata il Ministro per l'Innovazione Paola Pisano ha mostrato tutta la propria contentezza per il successo ottenuto da Immuni, ed ha annunciato che i download hanno superato immediatamente quota 500mila. "Si vede che i cittadini ne hanno capito l'importanza e l'utilità. Ad oggi siamo il primo grande paese d'Europa ed uno dei primi paesi del mondo ad usare una tecnologia simile per il contrasto al virus" ha affermato.

Immuni può essere scaricata e configurata su tutto il territorio nazionale, ma il sistema di contact tracing almeno inizialmente sarà attivo solo in quattro regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). Indipendentemente da ciò, però, l'app è ha già superato TikTok, Whatsapp, Instagram, YouTube e Gmail sull'app Store di iOS.

Secondo gli scienziati ed esperti, però, per essere efficace è necessaria l'installazione ed adozione da parte del 60% degli italiani. La strada quindi è ancora lunga, ma qualora il ritmo dovesse continuare ad essere quello delle prime ore il traguardo è tutt'altro che irraggiungibile.