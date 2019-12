Mezzo milione di granchi eremiti trovati morti sulle delle isole a causa della spazzatura

In un resoconto del loro viaggio alle Isole Cocos, i ricercatori hanno raccontato di aver visto le spiagge letteralmente riempite di plastica (con circa 414 milioni di pezzi). Un'altra osservazione effettuata durante "lo scavo" della spazzatura, però, ha rivelato una realtà ben più raccapricciante.

All'interno delle enormi quantità di rifiuti - bottiglie, lattine e contenitori - decine di granchi eremiti, per lo più morti, erano intrappolati al loro interno. Secondo gli scienziati, infatti, i detriti plastici sull'isola hanno causato la morte di oltre mezzo milione di granchi nelle Isole Cocos e nell'isola Henderson.

Le loro scoperte illustrano l'ennesima conseguenza dei rifiuti prodotti dall'uomo che entrano negli oceani del mondo e inquinano le spiagge, contaminando la natura in un modo davvero inquietante. "La domanda è: Cocos è uno scenario unico o si tratta di un problema più diffuso che potrebbe verificarsi ovunque?", afferma Jennifer Lavers, dell'Institute for Marine and Antarctic Studies.

L'incredibile quantità di rifiuti di plastica sulle spiagge di Henderson e delle Isole Cocos è ben documentata. I ricercatori stimano che circa 570.000 granchi siano morti a Cocos, mentre altri 61.000 sono morti in modo simile sull'isola di Henderson, situata a oltre 12.000 chilometri di distanza.

Questi granchi sono sempre alla ricerca di nuove conchiglie man mano che crescono. Quando una di queste creature muore, emette un segnale chimico per far sapere agli altri che un potenziale guscio è diventato disponibile, spiega Alex Bond curatore del Museo di storia naturale di Londra e collaboratore dello studio.

Quindi, un granchio che muore dopo aver provato ad utilizzare un rifiuto plastico come nuova casa, rilascia un segnale chimico che ne attira altri, scatenando una mortale reazione a catena. "Non è proprio un effetto domino. È quasi come una valanga", afferma Bond. Non è chiaro come questa perdita abbia influenzato la popolazione complessiva di granchi eremiti. Sapere questa informazione sarà il prossimo passo per il team di ricerca.

Per fortuna, affermano Lavers e Bond, il problema può essere risolto: rimuovendo questi rifiuti dalla spiaggia. "Non si tratta solo di rimuovere la plastica dalla spiaggia perché è sgradevole, ma potenzialmente si sta facendo molto per le popolazioni di granchi eremiti."