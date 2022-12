Quasi mezzo milione per il 'Mac' numerato a mano da Steve Jobs

Ricordate l'Apple-1 funzionante messo all'asta agli inizi di dicembre 2022? Questo pezzo di storia è finalmente stato battuto per quasi mezzo milione di dollari, una cifra neanche troppo alta, considerato il valore storico del pezzo.

Per l'esattezza, l'offerta finale su RRAuction è stata di 442.118 dollari, per un modello degli albori della Mela numerato a mano da Steve Jobs in persona e ancora in perfetto stato di conservazione e di funzionamento.

Il numero di serie recita "01-00002" e nel bundle sono inclusi il manuale, la tastiera e un monitor Sanyo 4205, il tutto chiaramente senza una scocca, trattandosi di un kit.

Si tratta di un pezzo di assoluto valore storico, una pietra miliare dell'epoca dei pirati della Silicon Valley, restaurato nel 2018 da Corey Cohen e valutato dallo stesso in una condizione di 8.5 su 10.

Questa versione era destinata alla vendita attraverso il circuito di The Byte-Shop, per l'esattezza nel periodo in cui Steve Jobs e Woz iniziarono a guardare al di là dei confini di Palo Alto.

Nonostante tutto, però, non si tratta del pezzo più pregiato della storia di Apple, dal momento che sempre nel 2022 è stato venduto su eBay un Apple-1 creato nel garage di Jobs. Un aspetto non di poco conto, ulteriormente impreziosito da un autografo di Steve Wozniak in persona.