Twitter, un milione di utenti in meno dopo l'acquisizione di Elon Musk

L’effetto Elon Musk si fa sentire non solo con i licenziamenti annunciati da Twitter, ma anche e soprattutto tra gli utenti. Secondo i nuovi dati di Bot Sentinel, da quando il “Chief Twit” è subentrato alla guida del social network, quasi un milione di iscritti avrebbero disattivato i loro account.

L’azienda che traccia i comportamenti degli utenti, osserva che tra il 27 Ottobre ed il 1 Novembre, vale a dire quando Musk ha completato l’acquisizione, sarebbero stati circa 877mila i profili disattivati, a cui si aggiungono 497mila account sospesi nello stesso lasso di tempo dal team di moderazione. Complessivamente, il social network ha perso quasi 1,3 milioni di iscritti ed attualmente vanta su una base di utenti di 237 milioni.

Christopher Bouzy, il fondatore di Bot Sentinel, nella ricerca mette in guardia Twitter: “se le persone di sinistra ed emarginate continueranno a lasciare la piattaforma, Twitter diventerà simile a Parler o Truth Social di Donald Trump” è l’allarme lanciato.

La disattivazione da parte di un utente del proprio profilo non è definitiva. Discorso diverso per le sospensioni decise da Twitter, che avvengono quando il social rimuove gli account per inattività, inautenticità o violazione delle regole.

Subito dopo l’ufficializzazione dell’affare, gli utenti Twitter hanno sfidato Elon Musk con una serie di tweet antisemiti e razzisti, nel tentativo di mettere alla prova la libertà di parola promessa dal nuovo CEO.