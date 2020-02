Milioni di anni fa i nostri antenati causarono l'estinzione di diversi animali

Milioni di anni fa, secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Ecology Letters, i nostri primi antenati avrebbero causato l'estinzione di diversi animali dell'epoca.

Esaminando alcuni reperti fossili in Africa orientale, i biologi hanno rintracciato un declino dei carnivori che si correla ad aumento delle dimensioni del cervello degli ominidi e dei cambiamenti della vegetazione. Questa, dicono i ricercatori, può essere interpretata come una connessione tra l'attività degli ominidi e le estinzioni dei carnivori.

"La migliore spiegazione per l'estinzione dei carnivori nell'Africa orientale è [...] da attribuire alla competizione diretta per il cibo dei nostri antenati", afferma il biologo Daniele Silvestro dell'Università di Göteborg in Svezia. L'Africa orientale ha una ricca documentazione fossile sulla storia dell'umanità. Gli umani moderni spuntarono "solo" 200.000 anni fa circa, ma i nostri antenati, come Australopithecus e Ardipithecus, erano lì già da molto più tempo.

Sappiamo, sulla base di ricerche precedenti, che il cervello dell'uomo è triplicato di volume negli ultimi 4 milioni di anni. L'uso sofisticato di strumenti è emerso durante questo periodo; sembra ragionevole dedurre che, durante questa evoluzione, aumentò anche l'astuzia di questi ominidi. "Studiando i fossili africani, possiamo vedere una drastica riduzione del numero di grandi carnivori, una diminuzione iniziata circa 4 milioni di anni fa", dichiara il paleontologo Lars Werdelin del Swedish Museum of Natural History. "All'incirca nello stesso periodo, i nostri antenati potrebbero aver iniziato a utilizzare una nuova tecnica, chiamata cleptoparassitismo, per ottenere cibo."

Il cleptoparassitismo è, in poche parole, la tendenza che hanno alcuni animali di rubare il cibo agli altri animali che se lo sono procurato. È stato visto a fare a molte specie: gabbiani, iene, leoni e perfino agli scimpanzé. Si tratta di una valida strategia di sopravvivenza, utilizzata - presumibilmente - anche dai primi ominidi. Questa tendenza potrebbe aver iniziato l'evento estintivo, che peggiorò quando gli ominidi iniziarono a diventare cacciatori sempre più efficaci.

Gli eventi estintivi - ovviamente - non sono stati gravi come quelli di oggi. "La monopolizzazione delle risorse è un'abilità che noi e i nostri antenati abbiamo avuto per milioni di anni", ha affermato il biologo evoluzionista Søren Faurby dell'Università di Gothernburg, "ma solo ora siamo in grado di comprendere e cambiare il nostro comportamento e lottare per un futuro sostenibile."