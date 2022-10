Ogni mille anni circa sulla Terra si verifica questo fenomeno ancora senza risposta

Nelle registrazioni archeologiche della Terra gli scienziati hanno notato ogni circa 1.000 anni un picco insolito di radiazioni. Si pensava che quest'ultime fossero causati dai brillamenti solari, ma potrebbe essere colpa di un altro fenomeno ancora più potente e sconosciuto, secondo un nuovo studio.

"C'è una specie di fenomeno astrofisico estremo che non capiamo e che potrebbe essere una minaccia per noi", ha affermato all'Australian Broadcasting Corporation Benjamin Pope, coautore dello studio e astrofisico dell'Università del Queensland.

Gli scienziati hanno esaminato questo fenomeno grazie agli anelli degli alberi, secondo quanto riportato sulla rivista Proceedings of the Royal Society A, mentre l'aumento delle radiazioni è, a sua volta, causato da misteriosi eventi astrofisici chiamati "eventi Miyake", dal nome dello scienziato giapponese che li ha notati la prima volta.

Ci sono stati sei di questi avvenimenti conosciuti negli ultimi 10.000 anni, e l'ultimo si è verificato nel 993 dopo Cristo. Fino a qualche tempo fa si credeva che fossero causati da forti tempeste solari che si verificavano tipicamente al picco di 11 anni di attività delle macchie solari nel ciclo solare, ma dopo aver esaminato i dati, gli scienziati hanno scoperto che si sono verificati lungo tutto il ciclo solare, non solo al suo picco di 11 anni, confutando le teorie più diffuse.

"Almeno due, forse tre di questi eventi, hanno richiesto più di un anno, il che è sorprendente perché non si tratta di un brillamento solare", sottolinea Pope all'ABC. Non è stata l'attività della nostra stella, poiché qualunque cosa abbia causato gli eventi di Miyake è stata fino a 100 volte più potente persino dell'incidente di Carrington.

Secondo Pope potrebbe essere una raffica di brillamenti solari che esplodono in rapida successione ad innescare questo fenomeno: "Non solo un brillamento solare, ma ricorrenti brillamenti solari che si verificano ancora e ancora". Le probabilità di vivere presto un evento del genere? Poche: circa l'uno per cento di possibilità di vederne un altro entro il prossimo decennio.