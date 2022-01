Le mille vite di Stonex One: compare al Carrefour in UAE e ci sono altri nomi

In seguito alle dichiarazioni di Francesco Facchinetti in merito al progetto Stonex One, risalenti al 2020, pensavamo che non saremo mai più tornati sull'argomento. Tuttavia, lo "smartphone italiano" è nuovamente comparso in UAE.

Infatti, sul portale ufficiale di Carrefour UAE è in vendita il dispositivo ONE Dante. Sì, si tratta proprio dello Stonex, con tanto di immagini "Break the Rules" e hashtag sul retro. Al momento in cui scriviamo, tra l'altro, è rimasta una sola unità, proposta a 300 AED (circa 71 euro al cambio attuale).

In ogni caso, il dispositivo sembra avere "mille vite". Finora eravamo rimasti al secondo nome SANTIN #Dante (ci sono anche altri nomi, ad esempio #Marconi, come sicuramente si ricorderanno coloro che seguirono il lancio di Stonex One all'epoca), ma abbiamo scoperto che su AliExpress lo smartphone è stato ribattezzato anche MyPhone Stonex one. Inoltre, su Amazon Italia ci sono annunci legati a Generico Dante. Certo, ovviamente il passare degli anni ha fatto terminare quasi tutte le scorte e Stonex One ha fatto il suo tempo. Tuttavia, era interessante notare che ancora oggi qualche unità del dispositivo è in vendita in giro per il mondo.

Per il resto, un'ultima cosa che potrebbe interessarvi: alcune unità della Stonex Cam sono tornate disponibili su Amazon Italia tramite rivenditori. Sì, avete capito bene.