Millenni fa il Madagascar aveva creature mai viste che si sono tutte estinte: chi è stato?

Molto tempo fa il Madagascar ospitava sulla sua isola creature davvero uniche come uccelli, mammiferi e rettili giganti mai visti in nessun'altra parte del nostro mondo. Oggi, però, questi animali non si trovano più sull'isola e sono rimasti solo alcuni fossili: per quale motivo? Sarà stata colpa degli umani o del cambiamento climatico?

Uno studio recente ha forse trovato la risposta: le condizioni di siccità hanno reso difficile la crescita dei grandi animali, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le attività umane. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances il 16 ottobre. Nell'isola sono state trovate numerose prove fossili risalenti fino a 10.500 anni fa, indicando che umani e mammiferi giganti coesistevano millenni prima che la megafauna si estinguesse (1.500 anni fa).

Ossigeno pesante, carbonio e oligoelementi hanno rivelato cambiamenti da strato a strato nel corso dei millenni, indicando quanto fosse umido il clima in un dato momento. Lo studio ha mostrato che l'Oceano Indiano sudoccidentale ha avuto quattro periodi di siccità significativi durante l'intero periodo. Una condizione arida - secondo le scoperte del team - ha coinciso con l'estinzione di massa della megafauna 1500 anni fa.

Dopo essere sopravvissuti a tre eventi di siccità, il colpo finale a queste creature è stato dato dall'attività umana, sia per quanto riguarda la caccia eccessiva e la distruzione dell'habitat. Tuttavia c'è da considerare una cosa molto importante: il Madagascar è vasto e i motivi di queste estinzioni potrebbero essere svariati.

Come sempre al centro del mirino c'è l'attività umana che, tra l'aumento dei centri agricoli e urbani, la caccia, le malattie e l'introduzione di specie autoctone (come con i gatti in Australia che mietano più di 1 miliardo di creature all'anno) potrebbero aver avuto un ruolo chiave nell'estinzione di queste specie uniche del Madagascar.