Il millepiedi più grande mai scoperto? È l'Arthropleura e aveva le dimensioni di un'auto

Tra le bizzarrie che “madre natura” ha saggiamente plasmato, non possiamo evitare di citare i miriapodi, artropodi di cui fanno parte i piccoli millepiedi e centopiedi. Ma non hanno sempre avuto le esigue dimensioni odierne. Uno scavo in Inghilterra, infatti, ha portato alla luce l’Arthropleura, gigantesco millepiedi dalle dimensioni di un'auto.

Il fossile del colossale millepiedi è stato rinvenuto su una spiaggia del Northumberland a nord di Newcastle nel gennaio del 2018. Si tratta di un frammento dell’esoscheletro di un esemplare di Arthropleura, risalente a 326 milioni di anni fa, ad un periodo noto come Carbonifero.

La porzione fossile ritrovata si attesta su una lunghezza di 75 cm, ma, secondo gli studiosi, le stime della creatura gli conferiscono dimensioni assurde per un millepiedi. L’esemplare, infatti, misurava quasi tre metri di lunghezza, con un peso di 50kg. Dimensioni superiori a quelle dello scorpione marino preistorico di 2,5 metri.

Il luogo del ritrovamento, nel periodo in cui visse la creatura, era molto diverso da oggi, data la vicinanza della Gran Bretagna all’equatore. Si trattava di una zona tropicale e lacustre, in cui prosperavano antiche specie di invertebrati e anfibi. L'esemplare del ritrovamento, infatti, è stato riportato alla luce nei pressi di un antico corso fluviale fossile.

Neil Davies, ricercatore presso Cambridge e autore principale dello studio, ha dichiarato "È stata una scoperta incredibilmente eccitante, ma il fossile è così grande che ci sono voluti quattro di noi per trasportarlo sulla parete rocciosa".

Una volta giunto a Cambridge, il fossile è stato studiato e confrontato con i precedenti ritrovamenti, permettendo di evincere nuove evidenze sul tipo di habitat prediletto dal miriapode gigante e gli atipici processi evolutivi che contraddistinguevano la specie. A proposito di millepiedi, sapevate che, di recente, è stato scoperto il primo millepiedi ad avere più di mille piedi?

Non si tratta del primo fossile di Arthropleura mai rinvenuto, ma i precedenti ritrovamenti in Germania non avevano mai portato alla luce esemplari di tali dimensioni. Ciò permette di evincere che si tratta di creature su cui gli scienziati hanno ancora molto da scoprire.

Davies, in merito alla rarità del ritrovamento, afferma "Trovare questi fossili di millepiedi giganti è raro, perché una volta morti, i loro corpi tendono a disarticolarsi, quindi è probabile che il fossile sia un carapace fuso che l'animale ha perso mentre cresceva” e continuando "Non abbiamo ancora trovato una testa fossilizzata, quindi è difficile sapere tutto su di loro".

Le ragioni delle insolite dimensioni di Arthtropleura sono comunemente attribuite a picchi di ossigeno atmosferico in un periodo compreso tra il Carbonifero e il Permiano. Grazie al ritrovamento, la cui datazione dei sedimenti risale a prima di questo evento di ossigenazione, i ricercatori hanno proposto una nuova ipotesi.

In base a quest’ultima, le gigantesche dimensioni dell’antico miriapode non sono riconducibili unicamente all’elevata presenza di ossigeno ma anche ad una dieta ricca di nutrienti, come suggerisce Davies: "Anche se non possiamo sapere con certezza cosa mangiassero, all'epoca c'erano molte noci e semi nutrienti disponibili nella lettiera delle foglie, e potrebbero anche essere stati predatori che si nutrivano di altri invertebrati e persino di piccoli vertebrati come gli anfibi".

Dopo 45 milioni di anni questi giganti videro il loro declino per cause ancora incerte, anche se si sospetta l’influenza del riscaldamento globale, in concomitanza con l’evoluzione delle specie rettili che li spodestarono.

Di seguito potete ammirare un modello a grandezza naturale di Arthropleura, mentre in copertina vi proponiamo la ricostruzione effettuata da Neil Davies e dai ricercatori dello studio.