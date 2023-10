Il più grande millepiedi della storia era lungo oltre 2 metri e largo mezzo metro

In un recente episodio della serie "Life On Our Planet" disponibile su Netflix, si è aperto un affascinante capitolo della storia della vita sulla Terra, portando alla luce creature gigantesche e impressionanti che un tempo calpestavano il nostro pianeta. Tra queste, Arthropleura, il millepiedi più grande mai esistito.

Questo incredibile e imponente artropode, vissuto oltre 300 milioni di anni fa, raggiungeva la strabiliante lunghezza di oltre 2 metri e una larghezza di mezzo metro, dimensioni che lo rendono paragonabile a una piccola automobile. I resti fossili di Arthropleura sono stati ritrovati in diverse parti del mondo, dall'Europa al Nord America, e il più grande di questi fossili è stato scoperto in Germania, conferendogli il titolo di più grande artropode terrestre di tutti i tempi.

La sua grandezza era resa possibile dall'alto contenuto di ossigeno presente nell'atmosfera terrestre in quel periodo, che oscillava tra il 26 e il 30%, a differenza dell'attuale 21%. Questo ambiente ricco di ossigeno favoriva la crescita di insetti e invertebrati di dimensioni enormi, poiché il loro sistema respiratorio, basato su una rete di tubi chiamati trachee, permetteva loro di assorbire più ossigeno e quindi di crescere di più.

Arthropleura non è l'unico gigante preistorico che potrai ammirare nella serie "Life On Our Planet", ma di sicuro è uno dei più affascinanti e sorprendenti, un vero e proprio tuffo nel passato che ci mostra quanto la vita sulla Terra sia stata e continui ad essere straordinaria e sorprendente. A tal proposito, ecco qual è l'animale più pesante di tutti i tempi.