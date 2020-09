La minaccia di Zuckerberg: 'Facebook ed Instagram pronte a lasciare l'Europa'

In un nuovo documento depositato presso la Commissione per la Protezione dei Dati irlandese, la DPC, i legali di Facebook minacciano di ritirarsi dall'Europa, lasciando gli oltre 400 milioni di utenti del Vecchio Continente senza piattaforme social come Instagram e Facebook.

La minaccia è arrivata a seguito dell'ordine preliminare emesso lo scorso mese, che vieta alle società di trasferire i dati degli utenti europei nei server localizzati negli Stati Uniti. Secondo quanto trapelato, alla società di Mark Zuckerberg sarebbero date solo tre settimane per rispondere all'ordine esecutivo, e proprio questa finestra temporale avrebbe mandato su tutte le furie i legali della società di Menlo Park, che l'hanno vista come una sfida.

Nel lungo documento, la squadra di legali che rappresenta Facebook in Europa pone l'accento sul fatto che nessun'altra società tech che effettua il trasferimento dei dati negli USA è stata messa sotto torchio allo stesso modo. "Non è chiaro come Facebook, in queste circostanze, potrebbe continuare a fornire i propri servizi all'interno dell'Unione Europea" si legge in una dichiarazione, in cui però viene fatto riferimento solo a Facebook ed Instagram, e non alle altre applicazioni controllate come Whatsapp.

Un portavoce di Facebook ha voluto immediatamente sottolineare che "non stiamo minacciando di ritirarci dall'Europa. Nella dichiarazione spieghiamo che anche altre aziende, organizzazioni e servizi, effettuano il trasferimento di dati tra UE ed USA per la gestione dei propri servizi", ma è innegabile che per molti si tratti di una vera e propria minaccia.

Minaccia a cui però non crede Michael Veale, ricercatore perle politiche tech presso l'University College di Londra, secondo cui il fatto che Facebook si ritiri dal mercato europeo rappresenta "un'assurdità a cui nessuno crede veramente".

Di recente, Facebook ha annunciato l'unione delle chat di Whatsapp ed Instagram per i commercianti.