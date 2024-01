Minatori scoprono per caso un'enorme zanna di mammut completa

Nel North Dakota, alcuni minatori di carbone sono rimasti di stucco dopo aver accidentalmente riportato alla luce uno scheletro parziale di mammuth, con una zanna di più di 2 metri completamente intatta. Scopriamo i dettagli.

I lavoratori hanno scoperto i resti ben conservati dell'esemplare nella miniera di Freedom Mine, vicino alla città di Beulah. Prima che potessero accorgersene però, la zanna è stata caricata su un furgone e portata via; la zona è stata quindi chiusa, per permettere ai paleontologi di scavare nell'area dei ritrovamenti.

Poco a poco, il resto dello scheletro è stato riesumato, rivelando più di 20 ossa in buono stato. Secondo Clint Boyd, paleontologo senior della North Dakota Geologic Survey, "questo esemplare è uno degli scheletri di mammut più completi mai trovati in North Dakota, il che lo rende una scoperta scientifica notevole." La maggior parte dei ritrovamenti in questa regione, infatti, includevano solo singole ossa e denti (se ve lo state chiedendo, ecco dove si trovano i mammut meglio conservati al mondo).

Secondo gli esperti, è stata una vera fortuna che la zanna non si sia danneggiata in alcun modo; ora però lo scheletro si trova al sicuro nel North Dakota Heritage Center & Museum, dove verrà utilizzato per scopi educativi sui mammut e su come vivevano ai tempi dell'ultima era glaciale.

I fossili di mammut sono di grande aiuto agli scienziati per studiare più a fondo questi giganti estinti. Recenti analisi genetiche, ad esempio, hanno rivelato che i mammut lanosi sono imparentati più strettamente al moderno elefante africano che non agli elefanti asiatici.

Nel frattempo, il sequenziamento del DNA ha anche permesso di creare carne di mammut in laboratorio.