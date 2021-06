Miner e bot hanno sottratto agli utenti 700mila GPU nel Q1 2021, il 25% di quelle totali

Le schede grafiche scarseggiano a livello mondiale da svariati mesi, sia a causa della pandemia che dello shortage. Tuttavia, un nuovo rapporto pubblicato in rete mostra che le poche disponibili sono andate a due categorie di utenti: i miner delle criptovalute e gli speculatori.

Nel rapporto pubblicato da John Peddie Research si legge che circa il 25% delle schede grafiche spedite nel primo trimestre del 2021 "é andato a miner e speculatori". Tale percentuale può essere quantificata con 700mila unità di GPU di fascia alta e media, per un valore di mercato complessivo di mezzo miliardo di Dollari.

Evidentemente quindi il blocco del mining di NVIDIA, che però come abbiamo avuto modo di raccontare è stato rapidamente aggirato, non ha sortito gli effetti sperati.

Come osservato dai ricercatori, ad essere interessati alle GPU sono principalmente i miner di Ethereum: il token, a differenza di quanto avviene col Bitcoin, è in grado di sfruttare le GPU consumer per effettuare il mining. Gli sviluppatori e gestori della criptovaluta hanno promesso delle modifiche all'algoritmo per renderlo più adattabile ad un ASIC personalizzato, ma ciò ancora non è accaduto e ciò si ripercuote anche sulla richiesta di schede grafiche.

Ovviamente, a ciò si aggiungono anche i bot e gli scalper che hanno fatto piazza pulita non solo di GPU ma anche di PlayStation 5 ed Xbox Series X.