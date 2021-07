Miner cinesi di criptovalute corrono ai ripari: in vendita fiumi di GPU usate

Il blocco del mining di criptovalute in Cina ha costretto i miner del paese a correre ai ripari: essendo impossibilitati a continuare le loro attività legate a Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto, nelle ultime ore hanno iniziato a vendere in massa le loro schede grafiche d’ultima generazione usate per il mining.

Come riportato anche da The Block, infatti, in diversi siti Web cinesi di compravendita di apparecchiature tech i proprietari delle mining farm hanno pubblicato annunci di vendita delle loro GPU soprattutto della serie NVIDIA GeForce RTX 30, proposte a partire da circa 1.760 yuan ovvero 270 Dollari al cambio attuale, se non anche meno, nel caso delle GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Non mancano anche laptop da gaming con GPU RTX 3060 integrate, in vendita a circa 1000 Dollari.

Negli annunci in questione, di cui potete vedere uno screenshot in calce all’articolo, è possibile dare anche un’occhiata alla impostazione stessa della mining farm da loro creata. Inoltre, a quanto pare molti rivenditori sono disposti ad accettare solo scambi di persona e in quantità importanti di schede grafiche, oppure sono pronti a scontare ulteriormente del 50% i loro GPU a patto di una consegna di persona in luoghi distanti dai grandi centri cittadini.

Non sono mancati, di conseguenza, dei commenti negativi da parte di potenziali acquirenti, appassionati di videogiochi o comunque clienti ancora a caccia di una GPU d’ultima generazione, in quanto i prezzi posti dai miner sono inaccettabili dato che le schede video sono state spinte a livelli eccessivamente elevati per minare il più possibile, riducendo drasticamente la loro aspettativa di vita. Insomma, la situazione non è affatto delle migliori.

Nel mentre, in Europa le schede video sono sempre più accessibili e i loro prezzi sono calati del 50% nelle ultime 2 settimane.