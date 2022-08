Che fine faranno i miner di Ethereum dopo The Merge? Spunta l'ipotesi Ethereum Classic

Il Merge di Ethereum è ormai alle porte: il passaggio della blockchain della criptovaluta dal Proof-of-Work al Proof-of-Stake, infatti, si terrà a settembre. In attesa dell'evento, definito "storico" da molti osservatori, sono in tanti a chiedersi che fine faranno i miner di Ethereum dopo il Merge.

Il passaggio dal Proof-of-Work al Proof-of-Stake, infatti, dovrebbe rendere obsoleto il lavoro dei miner di Ethereum, il cui settore, secondo le stime dell'agenzia di ricerca Messari, vale però circa 19 Miliardi di Dollari. In altre parole, i miner dovranno trovare in massa delle nuove opportunità di guadagno, e pare che molti cercheranno di farlo rimanendo all'interno dell'ecosistema Ethereum.

L'opzione che più viene ventilata in queste settimane è che i miner rimangano quasi tutti su Ethereum Classic, cioè il network emerso dalla Hard Fork di Ethereum del 2016, avvenuta in seguito al furto di 60 Milioni di Dollari da uno dei primi DAO della storia della finanza decentralizzata. Con la Hard Fork, infatti, la blockchain Ethereum si è divisa in due catene: quella che oggi conosciamo come Ethereum e quella di Ethereum Classic.

Negli ultimi anni, Ethereum Classic (ETC) è stato un token secondario, messo chiaramente in ombra da ETH, il "nuovo" token di Ethereum. Da un paio di mesi a questa parte, ovvero da quando il Merge di Ethereum ha iniziato ad avvicinarsi, il valore della valuta ha però iniziato a salire, toccando il 150% in più nel giro di 30 giorni e aumentando il proprio market cap fino a circa 5 miliardi di Dollari (contro i 200 miliardi di Ethereum).

Diversi miner stanno ora guardando con attenzione ad Ethereum Classic: tra questi troviamo AntPool, gigante affiliato al colosso delle mining rig Bitmain, che ha annunciato investimenti milionari in ETC. Al contrario, Luxor Technology ha spiegato che intende adeguarsi al cambiamento nei sistemi di consensus della blockchain ETH, ma al tempo stesso ha iniziato ad investire anche in vista del passaggio di parte delle sue rig alla blockchain di Ethereum Classic.