Il minerale più raro della Terra è così unico che nemmeno Elon Musk può comprarlo

Sulla Terra esistono davvero tanti minerali che, per definizione, sono elementi o composti presenti in natura che sono inorganici, nel senso che non contengono carbonio. I più famosi di tutti sono sicuramente oro, argento, platino, diamante e rame che hanno anche un valore molto alto - almeno i primi quattro - dal punto di vista economico.

Il minerale più raro sulla Terra non c'entra con i cinque appena citati ed è il kyawthuite. Esiste solo un cristallo, trovato nella regione di Mogok in Myanmar, ed è una piccola gemma arancione intenso (di 1,61 carati) che l'International Mineralogical Association ha riconosciuto ufficialmente nel 2015.

La kyawthuite è talmente unica che gli scienziati sanno davvero poco sul suo conto.

Il secondo minerale più raro esistente è invece la painite. Trovato in Birmania (dove non esiste la Coca-Cola) nel 1950, costituisce il primo esempio di una nuova specie minerale e appare come cristalli esagonali rosso intenso. Esattamente come la kyawthuite, questo minerale è molto raro e la sua struttura chimica lo rende una sorta di enigma scientifico.

Mentre la kyawthuite non ha prezzo, la painite lo ha. Quest'ultimo è un cristallo che contiene boro - e fin qui nulla di strano - ma al suo interno è stato trovato anche lo zirconio: ed è qui che c'è il colpo di scena. Questi due hanno un legame difficile e in natura non è mai stato trovato un minerale contenente i due elementi... tranne, appunto, la painite che, poiché è adatta per i gioielli di lusso ed è difficile da trovare, viene valutata fino a 60.000 dollari al carato (0,20 grammi).



A proposito, sapete che recentemente è stato scoperto un meteorite contenente due minerali mai visti prima?