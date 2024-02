Questo minerale è unico: è capace di immagazzinare l'acqua al suo interno

Nelle viscere della Terra, un regno celato agli occhi umani racchiude segreti millenari, narrando la storia del nostro pianeta attraverso le pietre che lo compongono. Tra questi tesori sotterranei, ne esiste uno straordinario, avvolto nel mistero fino a poco tempo fa: la ringwoodite.

Scoperta per la prima volta negli anni '60 in un frammento di meteorite caduto in Australia, questo minerale dal fascino ineguagliabile porta il nome di Ted Ringwood, un geofisico australiano che aveva ipotizzato la sua esistenza. Il minerale si distingue non solo per il suo colore blu profondo ma anche per la sua straordinaria capacità di "immagazzinare" acqua, un dettaglio che potrebbe riscrivere tutto ciò che sappiamo sul ciclo dell'acqua terrestre e sull'origine della vita sul nostro pianeta.

Caratterizzato da una struttura cubica, si forma sotto pressioni estreme, profondamente sepolto tra la crosta e il mantello terrestre, in quella regione nota come zona di transizione. La scoperta di un campione di questo minerale all'interno di un diamante "ultraprofondo" ha scatenato l'entusiasmo della comunità scientifica, fornendo la prova diretta che la ringwoodite esiste in abbondanza nella zona di transizione e che, incredibilmente, potrebbe contenere quantità d'acqua paragonabili a tre volte il volume degli oceani terrestri.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, non si tratta di vasti oceani sotterranei ma di acqua potenziale intrappolata nella struttura cristallina del minerale, un vero e proprio serbatoio di vita nascosto nelle profondità del nostro pianeta. La scoperta apre nuove frontiere nella comprensione del ciclo idrologico terrestre, suggerendo l'esistenza di un sistema di circolazione dell'acqua che abbraccia l'intero pianeta, dalla superficie fino al suo cuore più recondito.

A proposito, ma quanta ce n'è nell'atmosfera terrestre?