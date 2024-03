Questo minerale vive solo dove la vita finisce: lo chiameremo 'necrocristallo'

Cristalli assurdi e dove trovarli. La vivianite è un minerale che cattura l'attenzione sia per la sua bellezza, che per l'insolito ambiente di formazione. Composta da fosfato di ferro idrato, "nasce" prevalentemente nei depositi sedimentari arricchiti di ferro, dove possono trovarsi ossa, legno in decomposizione e altri resti organici.

Deve il suo nome a John Henry Vivian, il mineralogista inglese che l'ha scoperta nel 1817 in Cornovaglia. Al momento della sua formazione, la vivianite si presenta spesso incolore o biancastra, diventando poi un caleidoscopio di blu, verde, viola e nero, in un processo dettato dall'esposizione alla luce e dall'ossidazione che ne segue. Questo cambiamento cromatico è affascinante da osservare, ma sottolinea anche la natura dinamica di questo minerale.

La formazione della vivianite sui corpi in decomposizione è particolarmente intrigante. Questo fenomeno si verifica quando il fosfato, liberato dalla disintegrazione di denti e ossa, incontra ferro e acqua nell'ambiente circostante. Tali condizioni si presentano raramente, ma quando presenti, permettono la crescita di vivianite, aggiungendo un tocco di bellezza inaspettata ai resti umani e animali.

Aneddoti particolari riguardano la scoperta di vivianite su Ötzi, l'uomo del ghiaccio vecchio più di 5.000 anni, e su corpi antichi avvolti in adipocere, una sostanza simile alla cera formata dalla decomposizione dei grassi corporei. Questi ritrovamenti offrono uno sguardo affascinante sulla chimica post-mortem e raccontano anche le intricate storie di come la vita, e la morte, lasciano segni tangibili sulla Terra.

