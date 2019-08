Dei 'mini cervelli' cresciuti in laboratorio hanno dato segno di attività cerebrale

Per la prima volta, del tessuto cerebrale "cresciuto" in un laboratorio ha mostrato spontaneamente attività elettrica sorprendentemente simile all'attività cerebrale umana. In modo più specifico, ricorda l'attività cerebrale dei neonati prematuri.

Questi sono noti come organoidi: versioni tridimensionali, in miniatura e semplificate, di organi cresciuti in un laboratorio a fini di ricerca, usati per testare le risposte ai farmaci o lo sviluppo delle cellule in determinate condizioni avverse.

La ricerca è stata presentata per la prima volta in una conferenza nel novembre 2018, ed è stata ora rivista tra pari e pubblicata su Cell Stem Cell. "Il livello di attività neurale che stiamo osservando non ha precedenti in vitro", afferma il neuroscienziato Alysson Muotri dell'Università della California. "Siamo un passo avanti per avere un modello che può effettivamente generare le prime fasi di una sofisticata rete neurale."

Gli organoidi sono stati creati da cellule staminali umane pluripotenti, che gli scienziati hanno poi indotto a svilupparsi in cellule che compongono la corteccia cerebrale. Centinaia di questi piccoli cervelli sono stati "coltivati" per un periodo di 10 mesi, monitorandoli continuamente con l'elettroencefalografia.

L'attività cerebrale non era molto simile a quella organizzata e prevedibile di un adulto. Era diversa. Aveva schemi in comune con le esplosioni caotiche dell'attività cerebrale sincronizzata osservate nei neonati nati prematuramente. Inoltre, nelle ultime 28 settimane, gli organoidi sembravano essere su una traiettoria di sviluppo simile a quella di un bambino nato prematuramente della stessa età.

Ricordiamo che questi organi, oltre ad essere semplificati e ridimensionati, non hanno altre regioni cerebrali a cui connettersi. Sono stati progettati per non avere una proteina essenziale per la normale funzionalità dei neuroni.

"Mentre non rivendichiamo l'equivalenza funzionale tra gli organoidi e una corteccia neonatale completa", hanno scritto i ricercatori, "i risultati attuali rappresentano il primo passo verso un modello in vitro che cattura alcune delle complesse dinamiche del cervello umano".

I ricercatori continueranno a far crescere questi cervelli in laboratorio. Tuttavia, diversi scienziati sono preoccupati per questione etiche. Finora, nessuno dei cervelli ha mostrato segni di coscienza, ma con l'avanzare dell'esperimento potrebbe diventare una possibilità concreta. Data l'attenta ingegneria per inibire le normali funzioni però, i ricercatori non sono preoccupati da questo punto di vista e, in caso contrario, sono pronti a sospendere la ricerca.