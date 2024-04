Mini drone pieghevole DJI Mini 2 SE a un prezzo MAI VISTO: da prendere ora!

DJI Mini 2 SE è davvero un ottimo modello di mini drone con fotocamera, leggero e pieghevole. Ideale sia per chi è alle prime armi con questi dispositivi praticamente usati in tutti i campi, sia per gli utenti advanced che lo troveranno comodo e funzionale. Lo sconto è del 10%, quindi se fai presto lo paghi 279,00 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Drone comodissimo da portare con sé, visto che pesa solo 249 grammi ed è pieghevole. Il peso leggero fa sì inoltre che non sia richiesto alcun test nella maggior parte dei Paesi.

L'app DJI Fly dispone di modelli di ripresa intuitivi che consentono al drone di volare, registrare e generare automaticamente video di livello professionale che possono essere condivisi direttamente sui social. Dunque è facilissimo da usare ma può soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Distanza di trasmissione massima di 10 km, quindi lo puoi manovrare agevolmente anche quando si allontana. Inoltre, rispetto al Wi-Fi, DJI OcuSync è più potente e offre una trasmissione e prestazioni anti-interferenza migliorate.

Non temere le giornate ventilate (pur con moderazione): infatti, il drone vola con stabilità affidabile anche con venti fino a 38 km/h, permettendoti di volare e catturare contenuti con maggiore sicurezza.

Autonomia di volo massima di 31 minuti che offre voli più lunghi e maggiori opportunità. Potrai esplorare, filmare o semplicemente divertirti con maggiore sicurezza e tranquillità.

Ricordiamo dunque la grande occasione Amazon: lo sconto è del 10%, quindi lo paghi solo 279,00 euro!

