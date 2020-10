La mini foresta che purifica l'aria delle nostre case

Per la nostra salute non è solo importante ma essenziale respirare aria pulita e fresca, in questo modo miglioriamo la salute dei polmoni e anche le nostre funzioni celebrali, per questo motivo i purificatori d'aria sono degli alleati preziosi per l'essere umano.

In mercato adesso è stato messo il Briiv Air Filter, un purificatore d'aria che si autoproclama il più sostenibile, contenendo al suo interno una piccola foresta che fornisce aria fresca e pulita all'interno degli spazi chiusi come la nostra casa. Abbiamo la dimostrazione evidente che prodotti di questo tipo, ovvero a base vegetale, oltre che essere sostenibili, sono estremamente efficaci per la nostra salute, al contrario dell'aria all'esterno che sebbene stia migliorando con il calo delle emissioni è comunque molto più sporca.

Il filtro contiene quattro strati che rimuovono il 98% delle particelle sospese nell'aria della nostra casa, lo strato superiore di muschio intrappola le particelle più grandi come il polline, gli allergeni, il secondo invece è uno strato di fibre di cocco e filtra i batteri e spore della muffa. Gli ultimi due si concentrano sulla purificazione dell'aria, realizzati con con bozzoli di bachi da seta che intrappolano la polvere fluttuante invisibile ad occhio nudo. Esiste un'ulteriore filtro, in carbone attivo, che si occupa di eliminare i cattivi odori. Gli esperti hanno stimato che la sua presenza offre vantaggi pari a quelli di 3.000 piante d'appartamento.

Per garantire sostenibilità, gli strati del Briiv Air Filter sono tutti prodotti a base naturale e biodegradabile, in questo modo possono essere sostituiti ogni sei mesi e quelli da buttare finiscono, semplicemente, nel secchio dell'umido. Ci è stata presentata un'ottima alternativa ai classici purificatori d'aria, eco-sostenibile ed estremamente funzionale.