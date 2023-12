Questo mini-PC di Ayaneo ha quel fascino vintage che stavate cercando

A una manciata di giri d'orologio dal lancio del nuovo handheld AYANEO con tastiera QWERTY, la vulcanica compagnia asiatica ha dato vita a una nuova campagna di crowdfunding su Indiegogo per un prodotto decisamente più insolito rispetto al resto della sua lineup.

Stiamo parlando dell'AYANEO Retro Mini PC AM01. Come recita il nome, si tratta di un mini PC desktop pensato per offrire un'esperienza molto diversa rispetto a quella degli handheld. A colpire è certamente il design, ispirato ai classici PC della mela degli anni '80, ma al suo interno pulsa un cuore aggiornato alle più recenti tecnologie. Configurabile con Ryzen 3 3200U o Ryzen 7 5700U, infatti, questo oggetto di design può offrire le prestazioni dei processori AMD per gli utilizzi più disparati, dal retrogaming al più classico uso ufficio.

La macchina può essere poi arricchita con una serie di periferiche a tema, come la tastiera NuPhy o i controller vintage della 8BitDo. Il prezzo in early bird per la versione base con 8/256GB è di appena 149 dollari, per poi salire al prezzo finale di 199 dollari. A colpire, sulla campagna Indiegogo, è anche la disponibilità: oltre ad aver raggiunto già in pochissimo tempo l'obiettivo, infatti, per chi acquista a dicembre la spedizione stimata è entro la fine dell'anno. Faranno in tempo ad arrivare sotto l'albero degli appassionati di retrogaming?