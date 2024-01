I mini-PC sono morti? Macché: ASUS sostituisce Intel e lancia il ROG NUC al CES 2024

Quella di oggi, martedì 9 gennaio, è stata la giornata dei laptop ASUS al CES 2024, con una pletora di annunci di spessore. Ma anche per il mondo desktop ci sono stati dei lanci di peso: per esempio, ASUS ha lanciato il suo primo NUC, dopo aver "salvato" la linea di mini-PC dal pensionamento a cui Intel l'aveva condannata.

L'annuncio del device va dunque contestualizzato ricordando che ASUS ha ottenuto il brand NUC da Intel a fine luglio. Intel aveva posto fine alle vendite dei NUC pochi giorni prima, citando tra le sue motivazioni le scarse vendite dei suoi mini-PC proprietari ma lasciando le porte aperte a qualsiasi partner terze parti volesse occuparsi di un "salvataggio" della lineup. ASUS, dunque, è stata l'unica a rispondere alla richiesta del Team Blu.

Al CES 2024 è perciò stato lanciato l'ASUS ROG NUC (acronimo che sta per "Next Unit of Compute"), che interrompe la numerazione tradizionale dei mini-PC Intel - arrivata nel 2022 all'Intel NUC 13 Extreme - ripartendo con un nuovo branding e, soprattutto, con delle nuove specifiche tecniche, benché in uno chassis molto tradizionale, con un volume pari a 2,5 litri.

In termini tecnici, sotto la scocca del mini-PC troviamo un Intel Core Ultra 7 o 9, due delle CPU Meteor Lake tra quelle presentate da Intel al CES 2024. Il modello del ROG NUC con Intel Core Ultra 7 sarà dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, mentre la variante con Intel Core Ultra 9 monterà una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, con ogni probabilità una variante custom prodotta dalla stessa ASUS.

Il ROG NUC, precedentemente conosciuto con il nome in codice di "Scorpion Canyon", supporterà le RAM DDR5 a 5.600 MHz ed è stato pensato per il gaming in 4K, permettendo fino a quattro output per display in 4K in simultanea. Insomma, potrete usare il NUC sia per il vostro salotto che per una configurazione quad-monitor da ufficio. Inoltre, ASUS promette che il ROG NUC sarà estremamente facile da "aprire" (lo chassis potrà essere smontato senza cacciaviti e altri utensili), da aggiornare con nuove componenti e da ripulire periodicamente.

Infine, in termini di connettività abbiamo una porta HDMi 2.1, una DisplayPort 1.4, una porta Thunderbolt 4 USB-C Type C e una porta USB 2.0. Il mini-PC supporta anche il Wi-Fi 6E ed è compatibile sia con Windows 11 che con Linux, qualora voleste optare per un sistema operativo diverso da quello di Microsoft. ASUS ha concluso la presentazione del dispositivo annunciando che esso "spalanca le porte a una nuova era nel gaming su NUC", suggerendo che altri mini-PC della medesima lineup arriveranno molto presto.