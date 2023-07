Il mini PC da record con Raptor Lake e NVIDIA RTX 40: è grande la metà di Xbox Series S!

Di mini PC, anche in formato portatile, ne abbiamo visti tantissimi di recente, grazie anche alle minuscole RTX 4060 di AIB come Lenovo. Tuttavia, nessuno ha mai raggiunto le vette di miniaturizzazione del nuovo mini PC di ThundeRobot, con CPU Intel Raptor Lake e GPU NVIDIA RTX 4060 in un volume pari al 60% in meno di una Xbox Series S.

Sì, avete capito bene, il nuovo mini PC ThundeRobot MIX è grande la metà di una Xbox Series S, la console fissa più piccola in circolazione (ammesso di non considerare Nintendo Switch nel computo, ovviamente). Non solo il desktop "da divano" di ThundeRobot ha delle dimensioni veramente ridotte all'osso, ma vanta anche una scheda tecnica di tutto rispetto.

Tra le specifiche tecniche del mini PC, infatti, abbiamo un Intel Core HX di tredicesima generazione, dunque con architettura Raptor Lake, e una GPU NVIDIA RTX 4060. Non sappiamo di che versione della RTX 4060 si tratti, anche se (visto il tempismo dell'annuncio) possiamo ipotizzare che si tratti proprio della versione "ristretta" realizzata da Lenovo.

Se vi state chiedendo che tipo di azienda sia ThundeRobot, sappiate che si tratta del terzo produttore di notebook e periferiche da gaming sul mercato cinese: l'azienda, insomma, fa concorrenza a nomi come ASUS e Razer nel gigante asiatico, pur senza essere mai arrivata in occidente. Il MIX, dunque, sembra essere il condensato di anni e anni di quasi-dominanza del mercato cinese dell'hardware.

Stona un po' il look del mini PC, che ricorda molto quello di un Steam Machine, anche se purtroppo il progetto di ibrido console-PC basato su SteamOS è ormai fallito da anni. In particolare, il ThundeRobot MIX ricorda da vicino una macchina "da salotto" di Alienware: addirittura, il logo stesso di ThundeRobot è estremamente simile a quello del sub-brand di Dell.

In ogni, il volume del ThundeRobot MIX è di 1,7 litri, il 60% in meno di quello di una Xbox Series S. Come l'azienda sia riuscita a ottenere un risultato simile resta, per ora, un mistero, così come non sappiamo come si comporti il sistema di dissipazione e raffreddamento del mini PC. Ciò che sappiamo, però, è che il prodotto sarà lanciato in Cina il 21 luglio per la cifra di 6.000 Yuan, ovvero circa 750 Euro.