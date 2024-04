Su questo Mini proiettore Home Theatre per poche ore c'è un Coupon 30%!

Mini proiettore Wielio è ciò che ci vuole per godersi appieno i propri film preferiti, le serie tv tanto amate, gli eventi sportivi in streaming o i concerti, nonché il gaming, proiettando le immagini in alta qualità sulla parete, proprio come un Home Theater a tutti gli effetti. Ora puoi sfruttare il Coupon del 30%, attivo ancora per poche ore!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Questo mini proiettore portatile WiFi Bluetooth è dotato del più recente chip WiFi 5G Ultra-High Speed, che supporta i sistemi iOS e Android per la proiezione wireless.

Puoi portarlo dove vuoi grazie al fatto che pesi solo 1 kg. Non solo cinema, ma anche proiezioni con Power Point per esempio per le lezioni universitarie, le tesi di laurea, una presentazione al lavoro.

Infatti, è possibile collegarlo, oltre che in WiFi e Bluetooth, anche tramite le porte HDMI, USB, VGA, AV e SD. Oltre a una facile connessione a smartphone, PC, laptop, lettori DVD, Fire Stick, PS4, X-Box e altro ancora.

L'ampio schermo da 30-300 pollici del proiettore offre la possibilità di vivere un'esperienza di qualità cinematografica interessante. Con una distanza di proiezione da 1,1 a 4,2 metri, potrete godervi il vostro home cinema.

Grazie al Bluetooth 5.1 potrete collegare altoparlanti esterni per un'esperienza di ascolto ottimale che farà da completo alla visione dello schermo di qualità.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.