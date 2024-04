Mini proiettore Philips con display da 120' a un prezzo SPETTACOLARE

Proiettore NeoPix 720 offre la possibilità di trasmettere i contenuti multimediali dai tuoi dispositivi mobili grazie a Chromecast o di riprodurre i contenuti direttamente da qualsiasi chiavetta USB. Con uno sconto del 20%, potrai pagare solo 383,30 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La correzione trapezoidale a 4 angoli e le correzioni dello zoom digitale aiutano ad eliminare le immagini irregolari e distorte per ottenere immagini perfettamente proporzionate anche se l'apparecchio non si trova perfettamente dritto davanti alla parete.

Il potente sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer) offre un eccezionale audio con esaltazione dei bassi per un'avvolgente esperienza di qualità cinematografica.

Offre all'utente un'immagine ottimale praticamente da ogni angolazione ed elimina tutti i problemi di una difficile configurazione manuale.

Il sistema è dotato di TV Android 11 integrato per garantirti la visione di film con la massima qualità. Potrai accedere a una vasta gamma di film e spettacoli tramite le tue app preferite.

La sorgente luminosa LED di grande qualità mostra immagini a colori vivaci e ricchi con durate fino a 30.000 ore.

Durata nel tempo assicurata: usandolo mediamente per 4 ore al giorno, si stima che dovrebbe durare fino a 20 anni. Tuttavia, se si considera anche un uso saltuario e limitato a un paio di ore al giorno (giusto un film o 2 episodi di serie tv) la durata sarà di quasi mezzo secolo!

