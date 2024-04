Su questo Mini proiettore portatile c'è un interessante Coupon!

WiMiUS Proiettore 4K è in wifi bluetooth full hd 1080P, dotato della più recente tecnologia di messa a fuoco automatica/correzione trapezoidale automatica sul mercato. Oggi lo paghi meno di 200 euro, sia per lo sconto del 5%, sia per il coupon da 48 euro applicabile con una semplice spunta!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Anche se lo sposti più volte, è in grado di mettere a fuoco automaticamente lo schermo in pochi secondi, riconoscere e regolare automaticamente l'immagine su un rettangolo. Quindi puoi poggiarlo ovunque, troverà sempre la soluzione migliore.

Con una potenza di 22000 lumen luminosità, risoluzione 1920x1080p full hd e 20000:1 contrasto, WiMiUS P62, massimizza i dettagli dell'immagine. Fornisce oltre il 30% nitidezza e luminosità rispetto ad altri proiettori 1080P sul mercato.

Potrai così godere di immagini di film di alta qualità su uno schermo gigante da 50 a 300 pollici con una distanza di proiezione da 1,5-7 m.

Dotato della più recente WiFi6, velocità di trasmissione più elevata e latenza inferiore rispetto al 5g.

Può essere inserita direttamente per riprodurre file PPT/PDF/Word/ecc. La funzione di zoom consente di modificare la dimensione dell'immagine dal 100% al 50% senza dover quindi spostare il proiettore.

