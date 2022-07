Mini ventilatore da tavolo scontato a meno di 10 euro su Amazon Italia

L'ondata di caldo record sta portando un buon numero di persone a ripensare il "sistema di aerazione" della propria casa. In questo contesto, su Amazon Italia si sta facendo notare un prodotto diverso dal solito: un mini ventilatore da tavolo dal prezzo particolarmente contenuto.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello TRIXES Ventilatore Flessibile USB da Tavolo con Orologio viene adesso proposto a un costo di 9,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (vanno aggiunti 3 euro di spese di spedizione). Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il prezzo del prodotto ammontava a 13,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 29%.

A cosa si fa riferimento nello specifico? A un mini ventilatore USB con design flessibile. Inoltre, non mancano dei LED che indicano ore, minuti e secondi, rendendo il prodotto ancora più atipico. Tra l'altro, su Amazon Italia non mancano parecchie recensioni che valutano positivamente il mini ventilatore, anche se ovviamente non dovreste aspettarvi chissà quale tipo di flusso d'aria, considerata la natura del prodotto.

In ogni caso, risultava interessante dare un'occhiata all'esistenza di questa tipologia di ventilatore, visto il periodo. Per il resto, rimanendo nell'ambito del popolare portale e-commerce, una recente notizia che potreste voler consultare è l'incremento di prezzo dell'abbonamento Amazon Prime in Italia.