Mini ventilatore USB da tavolo in sconto del 15% su Amazon Italia

Non ci sono solamente prodotti Huawei e Apple in offerta su Amazon. Infatti, sulla versione nostrana del noto portale e-commerce troviamo anche uno sconto su un mini ventilatore USB da tavolo, che visto il caldo di questa estate 2022 potrebbe fare comodo a non poche persone.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il mini ventilatore OCOOPA viene ora venduto a un prezzo pari a 16,99 euro su Amazon tramite rivenditori. Dalla versione italiana del popolare portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era pari a 19,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 15% (ovvero lo sconto è pari a 3 euro).

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il mini ventilatore può essere posizionato sulla scrivania e dispone di una testa girevole a 360 gradi. Non mancano inoltre tre modalità in termini di flusso d'aria. L'alimentazione avviene tramite USB, dunque è possibile utilizzare, ad esempio, una power bank o la porta USB del computer portatile.

Per il resto, se state cercando altre tipologie di prodotti per il caldo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche agli sconti relativi a prodotti come il ventilatore smart di Xiaomi. Insomma, i ventilatori a cui dare un'occhiata non mancano di certo.