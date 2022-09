No, il mining non è al primo posto per consumi elettrici: chi lo supera?

Da molto si parla di impatto ambientale e criptovalute. A destare ancora più preoccupazione, in un periodo in cui c'è una vera e propria stretta sull'energia, sono i consumi. Già nel corso dell'anno abbiamo ascoltato le preoccupazioni dell'Argentina sul mining, ma è davvero un problema tanto grande?

Per quanto possa sembrare controintuitivo, il mining di Bitcoin consuma meno delle banche: uno studio dello scorso anno ha già chiarito questo punto, in particolare in un periodo di picco per le criptovalute in generale.

Torniamo sull'argomento per un nuovo rapporto che mette in relazione i consumi energetici globali di Bitcoin con quelli di un altro settore, quello del gaming.

Stando allo studio di Arcane Research, nonostante l'esplosiva crescita del mining di Bitcoin degli ultimi anni, quest'industria stenta ancora a piazzare grosse cifre in termini di consumi - una ragione è da ricercare nel mero guadagno: il mining ha come obiettivo i profitti, quindi si cerca di minimizzare i consumi.

In cifre, il mining di Bitcoin consuma annualmente intorno ai 100 TWh, circa lo 0,06% di tutta la domanda globale. Per fare un paragone, il gaming su scala globale occupa un gradino più elevato, anche se di pochissimo: siamo intorno ai 105 TWh.

L'estrazione di oro, per esempio, consuma circa 240 TWh annui, cifre ancora abbastanza risibili in percentuale globale ma comunque più del doppio del mining di Bitcoin.

Un'industria che contro ogni aspettativa consuma straordinariamente tanto è quella della produzione della carta, con i suoi 2.361 TWh all'anno, quasi 24 volte il consumo del mining di BTC.