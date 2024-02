Il mining di Bitcoin occupa ora più del 2% della produzione di elettricità USA

In seguito alla questione ETF su Bitcoin, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare criptovaluta. Infatti, negli Stati Uniti d'America il Governo ha messo sotto la lente d'ingrandimento le implicazioni energetiche relative al mining.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, l'analisi preliminare dell'Energy Information Agency (EIA) evidenzia che le operazioni su larga scala relative al mondo crypto sono arrivate a consumare oltre il 2% dell'energia prodotta negli USA (le stime vanno dallo 0,6% al 2,3%). Si tratta chiaramente di una statistica non di poco conto.

Per intenderci, i consumi del mining, che oggi punta maggiormente sull'uso di hardware specializzato in ampi impianti anziché di classici personal computer, equivalgono per gli Stati Uniti d'America, essenzialmente, ad aver aggiunto un ulteriore Stato alla rete nell'arco di soli tre anni. Capite bene, dunque, che l'agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America vuole vederci chiaro.

È in questo contesto che viene individuato, ad esempio, che il mining avviene principalmente in strutture in Texas e attorno a quel di New York. In ogni caso, per maggiori dettagli su quanto emerso potrebbe interessarvi consultare direttamente quanto pubblicato nella giornata dell'1 febbraio 2024 sul portale ufficiale dell'Energy Information Agency.