Il mining delle criptovalute minaccia la rete energetica in Argentina: 'assorbirà il 25%'

Dall’impatto ambientale legato al mining di criptovalute abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, anche nella notizia relativa allo stop alle donazioni in criptovalute su Wikipedia. La notizia che arriva dall’Argentina però ha dell’incredibile.

Una piccola provincia della Patagonia infatti è vicina alla crisi energetica dal momento che i miner stanno approfittando dei generosi sussidi garantiti dal Governo alla popolazione per estrarre Bitcoin.

Secondo quanto affermato da Bloomberg, il mining di criptovalute consumerà quasi un quarto dell’intera fornitura elettrica della Terra del Fuoco entro ottobre. Preoccupati i funzionari locali, i quali hanno avvertito che il mining, mixato ad un’infrastrutture energetica già debole, sta mettendo la rete a rischio collasso. Anche il segretario all’energia della provincia, Moises Solorza, ha confermato il tutto ed ha affermato che le principali città della provincia, inclusa la capitale Ushuaia, “sono al limite”.

Il sito web Chaninalysis ha affermato che l’Argentina è tra i primi 10 paesi al mondo per adozione di criptovalute, un trend che probabilmente è anche legato alle ricorrenti crisi valutarie e l’inflazione superiore al 50%. Due terzi degli argentini hanno affermato di aver deciso di investire in criptovalute per proteggere i loro risparmi dal calo del potere d’acquisto.

