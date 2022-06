Mining di Ethereum: ne vale ancora la pena? Decisamente no, secondo questa analisi

Che le criptovalute abbiano vissuto un periodo nero negli ultimi tre mesi è sotto gli occhi di tutti, tanto che anche oggi Bitcoin viene venduto a poco più di 20.000 Dollari ed Ethereum a 1.100. Secondo un'analisi, però, a subire particolarmente il "bear market" sarebbero i miner, che negli ultimi due anni potrebbero non aver guadagnato un Euro.

L'indagine viene riportata da Tom's Hardware e si basa sui prezzi di schede video, corrente elettrica e criptovalute, spiegando che gli investimenti nella creazione di una mining rig sono sconsigliati per tutti gli aspiranti miner ormai da qualche mese. Si tratta di un'informazione sotto gli occhi di tutti, specie dopo che Bitcoin è calato da quasi 67.000 Dollari a meno di 20.000 Dollari nel giro di sei mesi ed Ethereum ha vissuto una riduzione di prezzo da 4.600 a 1.000 Dollari nello stesso lasso di tempo.

In altre parole, se avete comprato una mining rig e iniziato a "minare" criptovalute quando queste si trovavano al loro massimo storico, molto probabilmente non avete guadagnato un soldo bucato: al contrario, potreste aver perso decine (quando non centinaia o addirittura migliaia) di Euro in costi per l'hardware, relativi in particolare alle schede video impiegate nel mining di Ethereum.

Ampliando lo sguardo agli ultimi due anni, le cose non cambiano troppo: anche in questo caso, infatti, i miner di Ethereum avrebbero perso denaro in quasi ogni circostanza, con l'eccezione di coloro che hanno venduto le proprie criptovalute lo scorso novembre, quando esse si trovavano al massimo storico. In altre parole, in questo caso la strategia dell'HODL sembra non aver funzionato affatto.

Ovviamente, i dati di Tom's Hardware si basano su una serie di astrazioni piuttosto importanti: per esempio, il portale utilizza le GPU NVIDIA senza blocco LHR v2 o v3 come schede grafiche di riferimento, stima che queste siano rimaste in funzione ininterrottamente 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno e che il prezzo della corrente elettrica sia di 0,10 Dollari per kWh. Si tratta di parametri decisamente poco realistici, almeno per la maggioranza dei miner.

Nonostante ciò, dall'analisi emergono due informazioni piuttosto interessanti per tutti gli amanti delle criptovalute: la prima è che il mining è molto meno redditizio di quanto si pensi, a meno di accompagnarlo ad un'oculata strategia di mercato, che preveda anche la vendita delle criptovalute accumulate nel tempo seguendo i trend di mercato. La seconda, invece, è che la strategia dell'HODLing sembra non aver generato troppi frutti negli ultimi tempi: al contrario, sono proprio i miner che hanno deciso di non vendere le proprie criptovalute al massimo storico quelli che hanno perso di più negli ultimi mesi.