Mining farm di Bitcoin ordina nuove macchine per quasi 900 milioni di Dollari: è record?

Marathon Digital Holdings, una società specializzata in mining di Bitcoin quotata al Nasdaq, ha ordinato nuovi PC e macchinari per effettuare l'estrazione della criptovaluta più importante del mercato per un valore di quasi 900 milioni di Dollari.

Complessivamente, si prevede una spesa di 879,06 milioni di Dollari. L'acquisto è stato annunciato la scorsa settimana ed include 78.000 Antminer S-19 XP di Bitmain, da consegnare entro il 2022.

L'ordine è diviso in sei lotti, con 13mila unità da consegnare ogni mese da luglio a dicembre 2022. Si tratta del singolo ordine più importante mai ricevuto da Bitmain, che riceverà l'importo in vari batch. Secondo quanto affermato dal CEO di Marathon, Fred Thiel, grazie a questo nuovo acquisto i macchinari che effettueranno il mining a disposizione della sua compagnia saranno 199mila e porteranno l'hash rate a 23,3 exahash al secondo (EH/s) entro l'inizio del 2023.

La società nel 2021 ha estratto oltre 3000 Bitcoin, rispetto ai 338 BTC del 2020. Come osservato da TheBlockCrypto, dopo la stretta della Cina contro il mining è cresciuta in maniera importante la quota di mining farm negli Stati Uniti, che ora guidano il mercato globale con un hash rate superiore al 35%.

Alcune ricerche hanno previsto una crescita ulteriore nel 2022, grazie ad acquisti come questo.