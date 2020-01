Questo minirobot è capace di trasportare pacchetti senza bisogno di batterie o chip

Un team di ricercatori della Dutch Eindhoven University of Technology ha sviluppato un piccolo robot di plastica in grado di consegnare pacchetti senza l'uso di chip o batterie. Il minuscolo automa, che ha un diametro di 2 centimetri, può essere controllato mediante l'uso di una luce blu.

I ricercatori si aspettano di essere in grado di utilizzare la loro creazione per una varietà molto differente di compiti. Ad esempio, potrebbe essere utilizzato per eseguire riparazioni nelle macchine a chip o per fornire medicinali all'interno del corpo umano.

Come funziona il tutto? Il polimero sensibile alla luce è in grado di muoversi quando un suo lato si contrae e l'altro si espande (la luce blu genera l'espansione necessaria). "Le gambe del robot si allungano quando la luce brilla su di loro e si piegano non appena la luce si spegne", afferma Marina Pilz da Cunha. Il robot può essere guidato in qualsiasi direzione direzionando semplicemente la luce. Inoltre, le braccia e le gambe possono essere controllate indipendentemente l'una dall'altra, grazie ai loro diversi colori che reagiscono alle diverse lunghezze d'onda della luce.

Gli addetti ai lavori, tuttavia, si rendono conto che la strada per un effettivo uso pratico è ancora molto lunga. Principalmente, la loro idea è quella di utilizzare i piccoli robot per fornire farmaci a livello intestinale o circolatorio. Per fare ciò, però, i piccoli strumenti dovranno essere ulteriormente ridotti di dimensione oltre che diventare più agili e controllabili.