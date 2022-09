Anche il Ministro 'consiglia' criptovalute: hackerato l'account Twitter del MiTE

A pochi giorni dalle Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022, e nel giorno del Merge di Ethereum, rimbalza sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali la notizia legata all’hacking dell’account Twitter del Ministero della Transizione Ecologica.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, ripreso da Paolo Attivissimo, dalle 8:37 di questa mattina sull’account del MiTE vengono “ripresi” i tweet di Vitalik Buterin, il fondatore russo di Ethereum.

Secondo quanto trapelato, l’hacking sarebbe avvenuto proprio durante le ore in cui si avvicinava il Merge di Ethereum, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine rappresenta l’evento crypto più importante dell’anno. E’ però doveroso notare come dietro questo attacco all’account governativo (che nonostante la violazione continua a presentare la classica spunta blu) non ci sia direttamente Buterin, ma un gruppo di malviventi informatici che vuole truffare gli utenti: in uno dei tweet infatti si parla di una presunta - e non vera - distribuzione gratuita di criptovalute da parte del programmatore russo, che promette di regalare 50 mila ETH, pari a 100 milioni di Dollari circa.

La violazione arriva in un momento di grosse tensioni nella politica nazionale, a seguito delle rivelazioni arrivate da Washington. Da parte del MiTE non sono arrivate reazioni.

Non si tratta di una prima assoluta, e qualche tempo fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all’invasione del finto Elon Musk sul canale del governo sudcoreano.