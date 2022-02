Il ministro francese snobba le minacce di Meta: 'la vita è bella senza Facebook'

Tra le notizie della settimana c'è sicuramente la minaccia di Meta di chiudere Facebook in Europa, poi ritirate con una nota in cui il gruppo di Mark Zuckerberg ha voluto stemperare i toni. Tuttavia la politica europea non ha fatto attendere le risposte.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra notizia sulle reazioni della politica dell'UE alle minacce di Meta il Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ed il collega francese Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa tenuta a Parigi non le hanno mandate a dire.

Nella fattispecie, il Ministro Tedesco ha affermato che "dopo essere stato hackerato, ho vissuto senza Facebook e Twitter per quattro anni e la vita è stata fantastica". A queste dichiarazioni ha fatto eco anche Le Maire, che ha lasciato intuire con una dichiarazione tra il serio e lo scherzoso che l'UE non ha intenzione di sottostare alle minacce arrivate dalla Silicon Valley.

"Posso confermare che la vita è molto bella senza Facebook e che vivremmo molto bene anche senza Facebook" ha affermato, osservando che "i giganti del digitale devono capire che il contente europeo resterà ed affermerà la sua sovranità. L'Unione Europea è un mercato così grande con così tanto potere economico che se agiamo con unità non saremo intimiditi da minacce del genere".