Il Ministro Gualtieri: 'la Digital Tax arriva a gennaio 2020'

Uno dei temi di cui si discuterà durante l'imminente riunione del G20 è proprio quello della digital tax, la tassa che mira ad assicurarsi che le grandi multinazionali del web non eludano la tassazione dei Paesi in cui operano. Il nuovo Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è intervenuto sul tema, spiegando che la Digital Tax è in arrivo.

Si parlerebbe infatti di gennaio del 2020. "Come è noto l'Italia ha la digital tax, noi la faremo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della manovra", ha spiegato al termine dell'Ecofin. Fino ad adesso la misura "c'era ma non era operativa".

Ma la Digital Tax funziona e ha senso quando è inserita in un quadro globale, con più nazioni che cooperano per costruire un quadro coeso e coerente.

"Non vogliamo solo la digital tax italiana", ha continuato Gualtieri, "ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale. Noi faremo comunque la nostra, ma siamo parte attiva del negoziato che proseguiremo a Washington al G20".

Ad insistere per un'iniziativa globale sulla Digital Tax è anche l'Osce, che aveva intimato i Governi ad agire in modo celere. Così il Presidente dell'Ocse sulle trattative che avranno luogo durante il G20: "l mancato raggiungimento di un accordo entro il 2020 aumenterebbe notevolmente il rischio che i paesi agiscano unilateralmente, con conseguenze negative su un'economia globale già fragile."