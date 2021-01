Minori sui social: nel mirino del Garante della Privacy anche Facebook ed Instagram

Il Garante per la Privacy italiano, dopo il blocco a TikTok, ha annunciato di aver aperto un fascicolo anche su Facebook ed Instagram, avente ad oggetto la presenza dei minori sui social network.

In un comunicato diffuso sul sito ufficiale, il Garante per la protezione della privacy osserva che a seguito della vicenda che ha avuto protagonista la bambina di Palermo morta per una challenge su TikTok, ha aperto ieri un fascicolo su Facebook ed Instagram.

"L’Autorità ha dunque chiesto a Facebook, che controlla anche Instagram, di fornire una serie di informazioni, a partire da quanti e quali profili avesse la minore e, qualora questa circostanza venisse confermata, su come sia stato possibile, per una minore di 10 anni, iscriversi alle due piattaforme" afferma l'authority, che annuncia anche di aver chiesto "soprattutto di fornire precise indicazioni sulle modalità di iscrizione ai due social e sulle verifiche dell’età dell’utente adottate per controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione".

Facebook, che parlando con l'ANSA ha voluto mandare le condoglianze alla famiglia della bambina, si è detta disponibile a collaborare con il Garante per la privacy, che ha dato al social network quindici giorni di tempo. Nel frattempo, però, l'Autorità ha svelato che la verifica "sarà estesa anche agli altri social, in particolare riguardo alle modalità di accesso alle piattaforme da parte dei minori".