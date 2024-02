Questa minuscola parte del cervello è più importante di quanto pensavamo

Nella sua complessità il cervello umano continua a stupire i ricercatori, che ancora oggi sono ben lontani dal comprenderne appieno il suo funzionamento. Ne è un esempio il collicolo superiore, una regione all’interno dell’encefalo che sembra giocare un ruolo molto più importante rispetto a quanto si credeva in passato.

Questa volta non parliamo dell’organo che si riteneva inutile, ma del collicolo superiore, il quale ha svolto il suo duro lavoro per milioni di anni, rimanendo inalterato attraverso l’evoluzione umana e non solo; ma qual è questo compito, esattamente?

Secondo i ricercatori dell’Istituto per le Neuroscienze dei Paesi Bassi, avrebbe a che fare con la nostra abilità di distinguere tra gli oggetti in primo piano e lo sfondo. Non a caso, quest’abilità è da sempre uno degli aspetti più misteriosi riguardo il funzionamento della vista.

Per dare una spiegazione, inizialmente gli scienziati legavano la vista alla corteccia visiva, la quale però è sottosviluppata - o addirittura assente - in molte specie animali. Ecco dunque come il collicolo superiore potrebbe venire in nostro aiuto. “In questo studio abbiamo ‘spento’ il collicolo superiore nei topi usando l’optogenetica, per scoprire cosa succede,” afferma il neuroscienziato Alexander Heimel, dell’istituto olandese.

In seguito alla disattivazione di questa piccola regione del cervello (grande quanto un cece negli umani), le cavie analizzate sembravano meno capaci nell'individuare gli oggetti intorno a loro. Ciò suggerisce che il collicolo, insieme alla corteccia visiva, è fondamentale nell’interpretazione dell’ambiente e probabilmente gioca un ruolo nell’identificazione dei predatori.

Ma per quanto il cervello dei topi e il nostro siano simili, gli stessi test dovranno essere ripetuti sulle persone prima di formare un giudizio definitivo sul suo funzionamento. Una cosa è certa, d’ora in poi gli scienziati terranno in forte considerazione questa struttura. A proposito, sapete perché gli umani riescono a vedere più colori dei cani?