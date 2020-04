Minuscole velivoli a forma di 'carta' potrebbero esplorare Marte un giorno

Quest'estate, la NASA lancerà il suo nuovissimo rover su Marte, Perseverance, e un elicottero che sorvolerà la superficie del pianeta nell'ambito di un esperimento. Nonostante l'ambizioso lancio, i ricercatori stanno progettando anche altri velivoli ancor più innovativi per l'esplorazione planetaria futura.

In un nuovo studio, i ricercatori hanno dimostrato le capacità di una flotta unica di velivoli che potrebbero essere molto utili su Marte: piccoli veicoli chiamati "nanocardboard". Ciascuno di questi aerei pesa circa un terzo di milligrammo, meno di una mosca della frutta. Invece di volare con ali o pale rotanti, levitano.

"Il Mars Helicopter è emozionante, ma è ancora una macchina singola e complicata", afferma in un comunicato l'autore principale dello studio Igor Bargatin, della School of Engineering and Applied Science dell'Università della Pennsylvania. "Se qualcosa va storto, il tuo esperimento è finito, dal momento che non c'è modo di ripararlo. Proponiamo un approccio completamente diverso che non mette tutte le uova nello stesso paniere."

I micro-canali nelle piastre dei "nanocardboard" sono il segreto del loro unico metodo di volo, secondo la dichiarazione: i canali creano un gradiente di temperatura che spinge l'aria attraverso le piastre cave e consente loro di galleggiare. Questo strano metodo di volo sarebbe particolarmente vantaggioso su Marte perché l'atmosfera sottile del pianeta e la gravità più debole consentirebbero alle piastre di viaggiare su distanze molto più lunghe rispetto alla Terra.

In questo studio, i ricercatori hanno testato veicoli a "nanocardboard" in un ambiente simile a Marte in un ambiente di laboratorio. Inoltre, Bargatin sta lavorando con altri ricercatori per sviluppare nuovi sensori chimici più piccoli che potrebbero raccogliere e rilevare sostanze come metano e acqua su altri pianeti.