Questo minuscolo robot passa attraverso la cruna di un ago: ecco a cosa serve

Degli ingegneri hanno creato un granchio robot così piccolo che è capace di passare attraverso la cruna di un ago. Il robogranchio è grande 0.5 millimetri ed è capace di piegarsi, torcersi, girarsi e persino saltare. La peculiarità, inoltre, è che può essere manipolato dai laser.

I robot sono realizzati con una lega elastica di "schiuma di memoria" che si trasforma da 2D in 3D. Quando la lega 3D viene riscaldata da un laser cerca di tornare alla sua forma 2D appiattita originale, ma prima che la lega possa appiattirsi completamente, si raffredda rapidamente e ritorna alla forma di granchio in tre dimensioni.

È questo cambiamento che fa muovere il robot. "Poiché queste strutture sono così piccole, la velocità di raffreddamento è molto veloce", ha affermato in una dichiarazione il ricercatore senior dello studio John Rogers, ingegnere biomedico ed esperto di nanotecnologie presso la Northwestern University in Illinois. "In effetti, la riduzione delle dimensioni di questi robot consente loro di funzionare più velocemente."

Non si tratta soltanto di un'opera stilistica, queste piccole macchine un giorno potrebbero essere impiegati come "agenti" per riparare o assemblare strutture o come assistenti chirurgici per ripulire le arterie ostruite, per fermare emorragie interne o per eliminare i tumori, il tutto in procedure minimamente invasive.

Insomma, un piccolo passo per una grande rivoluzione.