Miracolo di Natale: nato un rarissimo esemplare di rinoceronte nero il 24 dicembre

Possiamo tranquillamente definire questo avvenimento come il miracolo di Natale di quest'anno: nello zoo di Potter Park a Lansing, nel Michigan, è nato un rarissimo esemplare di rinoceronte nero alle 5:40 del 24 dicembre.

"È un maschio!" scrive lo zoo nell'annuncio di nascita del cucciolo. Un video (osservabile attraverso questo link) pubblicato sulla pagina Facebook dello zoo, ci mostra il nascituro (che non ha ancora un nome), mentre viene nutrito dalla madre per la primissima volta a meno di un'ora e mezza dalla nascita.

I rinoceronti neri sono in pericolo di estinzione (così come altre 7.000 specie), a causa del bracconaggio e della perdita dell'habitat. Esistono circa 5.000 esemplari, un sostanziale miglioramento rispetto al loro numero più basso raggiunto 20 anni fa, quando la popolazione era inferiore a 2.500 membri, secondo quanto riportato dal World Wildlife Fund.

Il piccolino è stato allevato nell'ambito del programma Association of Zoos and Aquariums Species Survival Plan (AZA), che aiuta la gestione e la conservazione della popolazione all'interno delle istituzioni membri del programma. Ci sono più di 50 rinoceronti neri negli zoo che aderiscono ad AZA. Uno di loro è Phineus (il padre del nascituro), arrivato allo Zoo di Potter Park nel 2017, che si è riprodotto poi con Doppsee.

Meno di due esemplari all'anno nascono ogni anno in cattività, rendendo ogni piccolo "vitale per questa popolazione in via di estinzione". "Questo è un momento monumentale per lo zoo di Potter Park che ha richiesto al nostro staff anni di pianificazione e duro lavoro", afferma Cynthia Wagner, direttrice dello zoo di Potter Park. "Siamo impegnati a conservare i rinoceronti e non potremmo essere più entusiasti di questa nascita di rinoceronti neri di successo."